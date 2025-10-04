قفزن للمركز الثالث.. سيدات القادسية يكتسحن نيوم بسداسية

وافتتح القادسية أهدافه عن طريق الفرنسية (ليا) عند الدقيقة السادسة، قبل أن تضيف البرازيلية (أدريانا) هدفين عند الدقيقتين 11 و15، كما سجل نيوم هدفًا عكسيًا عند الدقيقة 23، وأضافت ليا الهدف الخامس عند الدقيقة 35.