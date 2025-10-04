قفزن للمركز الثالث.. سيدات القادسية يكتسحن نيوم بسداسية

حقق فريق سيدات القادسية لكرة القدم فوزًا ساحقًا على نظيره نيوم بستة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.
وافتتح القادسية أهدافه عن طريق الفرنسية (ليا) عند الدقيقة السادسة، قبل أن تضيف البرازيلية (أدريانا) هدفين عند الدقيقتين 11 و15، كما سجل نيوم هدفًا عكسيًا عند الدقيقة 23، وأضافت ليا الهدف الخامس عند الدقيقة 35.
واختتمت الكاميرونية (أجارا) مهرجان الأهداف بالهدف السادس عند الدقيقة 78.
وبهذا الفوز الثمين، تحتل فارسات الشرقية المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.