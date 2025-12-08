بحضور أكثر من 100 لاعب.. نهائي استثنائي لبطولة سال للجولف

اختُتمت مساء أمس جولات نهائي بطولة سال للجولف 2025 في منتجع نوفا للجولف في الرياض، وسط حضور أكثر من 100 لاعب، وبمشاركة مميزة امتدت طوال عام كامل من المنافسات الشهرية التي عززت حضور اللعبة ومجتمع الجولف في المملكة. وجاءت البطولة برعاية شركة سال للخدمات اللوجستية، التي تواصل دعمها لتطوير الرياضة وتمكين المواهب في إطار التزامها بدورها الوطني.
وجرى تتويج أبطال الموسم بناءً على مجموع النقاط المتراكمة في جولات العام، حيث حقق جيرارد هاتي لقب الفئة A برصيد 1510 نقاط، فيما حصد مارك داي لقب الفئة B بـ1300 نقطة، بعد موسم أظهر فيه اللاعبون مستوى عاليًا من الثبات والاحترافية.
وتقدّم "سال" دعمها لبطولة الجولف امتدادًا لدورها المحوري في تعزيز حضور الرياضة داخل المملكة، حيث تأتي هذه الرعاية انسجامًا مع التزام الشركة بأن تكون رائدًا وطنيًا يسهم في تمكين المواهب وتطوير جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي وداعم للرياضات التنافسية.
وشهدت البطولة مشاركة المحترف السعودي عثمان الملا (أحد سفراء سال)، والذي قدّم جوائز إضافية للفائزين في منافسات اليوم، مما أضفى طابعًا احترافيًا ومميزًا على أجواء البطولة.
نتائج المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة:
الفئة A
جيرارد هاتي – 1510 نقاط
صنداي أولوني – 1196 نقطة
لويس مابانزور – 1175 نقطة
الفئة B
مارك داي – 1300 نقطة
لانس برشلونة – 1145 نقطة
مايك باث – 1045 نقطة