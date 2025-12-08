بحضور أكثر من 100 لاعب.. نهائي استثنائي لبطولة سال للجولف

اختُتمت مساء أمس جولات نهائي بطولة سال للجولف 2025 في منتجع نوفا للجولف في الرياض، وسط حضور أكثر من 100 لاعب، وبمشاركة مميزة امتدت طوال عام كامل من المنافسات الشهرية التي عززت حضور اللعبة ومجتمع الجولف في المملكة. وجاءت البطولة برعاية شركة سال للخدمات اللوجستية، التي تواصل دعمها لتطوير الرياضة وتمكين المواهب في إطار التزامها بدورها الوطني.