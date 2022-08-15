الصرح المونديالي المستدام يتسع لـ80 ألف مشجع.. ويستضيف نهائي كأس العالم في ديسمبر المقبل

وأعرب المهندس غانم الكواري عن فخره بحصول استاد لوسيل على هذه الشهادة المرموقة في الاستدامة، مشيرًا إلى أن ذلك تتويج لجهود فِرق العمل التي شاركت في تشييد الصرح المونديالي.. وقال: "لا شك أن تقدير (جورد) لجهود فِرق العمل، من مهندسين ومعماريين ومقاولين، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا في رحلتنا نحو استضافة الحدث العالمي".