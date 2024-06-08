قادمًا من الشباب.. الاتحاد يعلن تعاقده مع "الشنقيطي" لخمسة مواسم

أعلن نادي الاتحاد، اليوم السبت، تعاقده رسمياً مع الحارس الشاب حامد الشنقيطي لمدة خمسة أعوام في صفقة انتقال حر قادماً من نادي الشباب.
وقال النادي في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "يعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع حارس المرمى الشاب حامد الشنقيطي بعقد احترافي يمتد لخمسة مواسم في صفقة انتقال حر".
ويعد الشنقيطي صاحب الـ18 عامًا من الأسماء الصاعدة في الحراسة السعودية، خاصة بعد ما شارك مع الأخضر الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في قطر 2024.
يشار إلى أن الحارس حامد الشنقيطي خريج الفئات السنية في نادي الهلال، وقد رحل عن فريق تحت 17 سنة للنادي باتجاه الشباب عام 2021.