قادمًا من الشباب.. الاتحاد يعلن تعاقده مع "الشنقيطي" لخمسة مواسم

ويعد الشنقيطي صاحب الـ18 عامًا من الأسماء الصاعدة في الحراسة السعودية، خاصة بعد ما شارك مع الأخضر الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة التي أقيمت في قطر 2024.