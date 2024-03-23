استعدادًا لكأس آسيا .. أخضر الصالات يلتقي منتخب البحرين

ميدانيًا؛ دشّن "أخضر الصالات" اليوم السبت، تدريباته في معسكره التدريبي الداخلي المقام في مدينة الدمام، وذلك بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي ستحتضن المباراة، بقيادة المدرب "الإسباني" أندريو بلازا، الذي بدأ الحصة التدريبية بالاجتماع مع اللاعبين، وأكد لهم أهمية المرحلة المقبلة كون هذا المعسكر يمثل المرحلة الأخيرة قبل السفر إلى تايلاند.