استعدادًا لكأس آسيا .. أخضر الصالات يلتقي منتخب البحرين

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأحد، نظيره منتخب البحرين وديًا، على صالة وزارة الرياضة في الدمام، ضمن تحضيراته واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 إبريل المقبل 2024.
ميدانيًا؛ دشّن "أخضر الصالات" اليوم السبت، تدريباته في معسكره التدريبي الداخلي المقام في مدينة الدمام، وذلك بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي ستحتضن المباراة، بقيادة المدرب "الإسباني" أندريو بلازا، الذي بدأ الحصة التدريبية بالاجتماع مع اللاعبين، وأكد لهم أهمية المرحلة المقبلة كون هذا المعسكر يمثل المرحلة الأخيرة قبل السفر إلى تايلاند.
عقب ذلك انطلقت التدريبات بإجراء تمارين لياقية ثم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتنفيذ عددٍ من الجمل التكتيكية قبل أن تختتم الحصة التدريبية أُجريت مناورة على كامل الصالة.
وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب "الإسباني" أندريو بلازا، استدعى 17 لاعبًا للانضمام إلى المنتخب في المعسكر الحالي وهم: محمد عبد المحسن وحمود الدهان ومهدي الحرقان ومعاذ العسيري وفهد الرديني ونواف العروان وفارس القحطاني وفهد الجهني وناصر الحارثي وعبدالله المغربي وعبدالله الدوسري وعبدالإله العتيبي وصالح القرني ونايف غفيري وإيهاب أحمد وعبدالله العقيلي وفرحان الأسمري.
يُذكر أن قرعة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024، أوقعت "أخضر الصالات" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات أوزبكستان والعراق وأستراليا.