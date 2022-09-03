"الصبان" تَوّج الأبطال.. 96 لاعبًا في ختام موسم المبارزة

تَوّج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزين في الجولة الذهبية لبطولة المملكة للأسلحة الثلاثة (السايبر، والشيش، وآلابيه عمومي)، التي اختتم بها الموسم الرياضي للمبارزة بمشاركة 96 لاعبًا.
وذلك في الصالة الرياضية بملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بحضور "محمد بو علي" نائب رئيس الاتحاد، والدكتور "واسم الحسن" عضو مجلس الإدارة، وعبدالله السنيد المدير التنفيذي.
وشهدت البطولة مشاركة لاعبين من باكستان والكويت والبحرين ومصر.
ففي منافسات سلاح الشيش (فردي) حقق علي البنعلي الميدالية الذهبية، ونال عادل المطيري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر؛ فيما انتزع خليفة العميري الميدالية الذهبية في سلاح آلابيه.
وفي منافسات (الفرق) حقق نادي الهدى ذهبية سلاح السايبر، وكذلك ذهبية سلاح آلابيه؛ فيما حصل نادي الكويت الكويتي على ذهبية سلاح الشيش.
ووفقًا للتصنيف العام للبطولة، تأهل 45 لاعبًا لدورة الألعاب السعودية التي ستقام في أكتوبر المقبل بمدينة الرياض.