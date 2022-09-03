"الصبان" تَوّج الأبطال.. 96 لاعبًا في ختام موسم المبارزة

تَوّج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزين في الجولة الذهبية لبطولة المملكة للأسلحة الثلاثة (السايبر، والشيش، وآلابيه عمومي)، التي اختتم بها الموسم الرياضي للمبارزة بمشاركة 96 لاعبًا.