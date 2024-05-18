مهاجم الأهلي "البريكان": لدينا الأفضل.. وجماهيرنا تستحق الكثير

وأوضح البريكان أن استمرارية اللعب، وخوضه الكثير من المباريات مع الفريق، ساهما في تطور مستواه على مستوى تسجيل أو صناعة الأهداف، معربًا عن أمله بمواصلة تقديم أفضل ما لديه للفريق.. مؤكدًا أن جماهير الأهلي تستحق الكثير.