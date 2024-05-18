مهاجم الأهلي "البريكان": لدينا الأفضل.. وجماهيرنا تستحق الكثير

أبدى لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي فراس البريكان سعادته بتحقيق فريقه فوزًا ثمينًا وكبيرًا على ضيفهم أبها بنتيجة 5-1 في ختام الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أن اللاعبين استغلوا الفرص التي سنحت لهم.
وتابع هداف الأخضر "البريكان" في تصريحات للناقل الرسمي ssc عقب نهاية اللقاء بأنه يعمل دائمًا على مساعدة فريقه، سواء بالتهديف أو الصناعة، وذلك بعدما وصل لـ25 مساهمة مع الأهلي هذا الموسم، وبلوغه الهدف الـ17 في قائمة الهدافين.
وأوضح البريكان أن استمرارية اللعب، وخوضه الكثير من المباريات مع الفريق، ساهما في تطور مستواه على مستوى تسجيل أو صناعة الأهداف، معربًا عن أمله بمواصلة تقديم أفضل ما لديه للفريق.. مؤكدًا أن جماهير الأهلي تستحق الكثير.
يُذكر أن الأهلي حافظ على المركز الثالث في سلم جدول الترتيب برصيد 61 نقطة.