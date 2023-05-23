بعشرة لاعبين .. العدالة ينعش آمال البقاء بثنائية الهلال

أنعش فريق العدالة الأول لكرة القدم آماله في البقاء مع الكبار في دوري الأضواء، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه الهلال 2/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم سامي الجريس.
الشوط الأول انتهى بتقدم العدالة بهدف دون مقابل، جاء عن طريق "ماركوس" من ركلة جزاء عند الدقيقة 23.
كما تكفلت عارضت العدالة بالتصدي لتسديدة لاعب الهلال صالح الشهري عند الدقيقة 25.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 48 خسر العدالة خدمات لاعبه عبد العزيز العلاوي الذي خرج بالبطاقة الحمراء، إثر دخوله المفرط على قدم لاعب الهلال محمد البريك.
لم تكن محاولة الثنائي (سالم الدوسري ومحمد القحطاني ) كافية لتعديل النتيجة للهلال حتى الدقيقة 80.
وأضاف لاعب العدالة "بيدرو" الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 84، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث.
بتلك النتيجة بقي الهلال رابعًا برصيد 53 نقطة، والعدالة في المركز الـ 15 قبل الأخير، برصيد27 نقطة.