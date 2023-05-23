بعشرة لاعبين .. العدالة ينعش آمال البقاء بثنائية الهلال

أنعش فريق العدالة الأول لكرة القدم آماله في البقاء مع الكبار في دوري الأضواء، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه الهلال 2/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين ، مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم سامي الجريس.