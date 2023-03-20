فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يطالب الأندية بإرسال المستندات التي تدعم المشروع

كما تمت المصادقة على الاستفادة من خدمات الخبراء الدولييـن الذين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم الألماني مايكل شالموملز، مسؤول قسم الإرث في متحف الاتحاد الدولي لكرة القـدم، والذي أشرف على العديد من المعارض المرتبطة بتاريخ كرة القـدم العالمية، والبريطاني قـي أوليفر، المؤرخ المتخصص في كرة القـدم العالمية ومستشار الاتحاد الدولي لشؤون التاريـخ الرياضي، والفرنسي بييغ لافجانتي البروفيسور في برنامج الفيفا للماجستير، وعضو مؤسس لبرنامج فيفا للماجستير، وعضو المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، والأمريكي كيفين تاليك البروفيسور في برنامج الفيفا للماجستير، وعضو المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، والمغربي كريم غزاوي، الباحث والمؤرخ الرياضي.