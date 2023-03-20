فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يطالب الأندية بإرسال المستندات التي تدعم المشروع

طالب فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية الأندية بإرسال المستندات التي تدعم المشروع بالكامل، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الأول الذي احتضنته الرياض، اليوم الاثنين.
وترأس الاجتماع إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القـدم، في حضور ممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ودارة الملك عبدالعزيز، ورابطة دوري المحترفين، والمؤرخين الدوليين المرشحين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على المهام العامة لممثلي الأنديـة وفريق العمل، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المناسب لفريق العمل وعددهم 11 عضوًا يتم ترشيحهم عن طريق الأندية فـي مـدة أقصاها 15 أبريل 2023.
واتفق الممثلون على منح الأندية فرصة لإرسال كافة الوثائق والمستندات التي تدعم المشروع وبما يحقق الفائدة الكاملة.
كما تمت المصادقة على الاستفادة من خدمات الخبراء الدولييـن الذين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم الألماني مايكل شالموملز، مسؤول قسم الإرث في متحف الاتحاد الدولي لكرة القـدم، والذي أشرف على العديد من المعارض المرتبطة بتاريخ كرة القـدم العالمية، والبريطاني قـي أوليفر، المؤرخ المتخصص في كرة القـدم العالمية ومستشار الاتحاد الدولي لشؤون التاريـخ الرياضي، والفرنسي بييغ لافجانتي البروفيسور في برنامج الفيفا للماجستير، وعضو مؤسس لبرنامج فيفا للماجستير، وعضو المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، والأمريكي كيفين تاليك البروفيسور في برنامج الفيفا للماجستير، وعضو المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES، والمغربي كريم غزاوي، الباحث والمؤرخ الرياضي.