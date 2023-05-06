ريال مدريد يُتوَّج بكأس ملك إسبانيا عبر بوابة "أوساسونا"

تُوِّج "ريال مدريد" بلقب كأس ملك إسبانيا بعد أن كسب نظيره أوساسونا 2/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على أرض "ملعب لاكارتوخا " في إشبيلية، بقيادة الحكم "خوسي ماريا".
الشوط الأول انتهى بتقدُّم ريال مدريد بهدف "رودريغو" من تسديدة قوية داخل الصندوق، مستثمرًا عرضية "فينيسيوس جونيور" عند الدقيقة الثالثة.
وكانت عارضة "أوساسونا" قد تكفلت بالتصدي لتسديدة لاعب الريال "ديفيد ألابا".
وفي الشوط الثاني عدّل "أوساسونا" النتيجة بهدف التعادل إثر قذيفة أرضية زاحفة عن طريق "لوكاس تورو" عند الدقيقة الـ58.
ومن خطأ قاتل من قِبل دفاع "أوساسونا"، استغله "رودريغو"، أحرز هدف التعزيز للريال عند الدقيقة الـ70، الذي كان كافيًا لخطف الكأس، وإنقاذ موسم "الميرنجي".