ريال مدريد يُتوَّج بكأس ملك إسبانيا عبر بوابة "أوساسونا"

تُوِّج "ريال مدريد" بلقب كأس ملك إسبانيا بعد أن كسب نظيره أوساسونا 2/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على أرض "ملعب لاكارتوخا " في إشبيلية، بقيادة الحكم "خوسي ماريا".