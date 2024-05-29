"ديلغادو" محترف "الهلال" يستعد للعودة للدوري البرازيلي من بوابة " فلامنغو"

أبدت إدارة فلامنغو البرازيلي رغبتها في التعاقد مع ميشيل ديلغادو لاعب الهلال بالموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.
وقال الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي": إن النادي البرازيلي سيقوم بالاتصال بمسؤولي الهلال الأسبوع المقبل بعد نهائي كأس الملك أمام النصر للتفاوض معه.
وذكر أن الإدارة الهلالية منفتحة للنظر في المقترحات المقدمة لديلغادو، وسيُسمح للاعب بالرحيل.
وسبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الهلال ترغب في الحصول على 108 ملايين ريال برازيلي؛ للموافقة على الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي.
وانتقل "ميشيل" صاحب الـ28 عامًا، إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتد لمدة 3سنوات، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.