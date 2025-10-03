"القدية" تحتضن ختام "إكستريم إي" بمشاركة 16 سائقًا من نخبة العالم

في خطوة لافتة تعكس مكانة المملكة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، تنطلق غدًا السبت الجولة النهائية من السلسلة العالمية "إكستريم إي" لسباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، وذلك في "المنطقة الثامنة" بمدينة القدية بالرياض، وتستمر حتى 5 أكتوبر الجاري.
ويأتي تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، ومدينة القدية، وفودافون بزنس، ويوكوهاما، وسيمنس، وفوكس، وجيو بيورا.
ويشارك في المنافسات ثمانية فرق عالمية، تضم 16 سائقًا وسائقة من نخبة المتسابقين، يتنافسون على مسار يبلغ طوله 3127 مترًا، وبعرض يتراوح بين 10 و60 مترًا، ويجمع بين السرعة والانحناءات والتضاريس الصحراوية، لاختبار مهارات السائقين في بيئة قاسية ومليئة بالتحديات.
وتضم قائمة الفرق: JBX، KMS، EVEN، هانسن موتورسبورت، ستارد، إكسيونا ساينز، كارل كوكس، إلى جانب الفريق السعودي "جميل موتورسبورت" الذي يمثله السويدي كيفن هانسن، والأسترالية مولي تايلور.
وتأتي هذه الجولة بعد محطات سابقة احتضنتها مدن سعودية خلال الأعوام الماضية، بدءًا من العلا (2021)، ونيوم (2022 و2023)، وجدة (2024)، وصولًا إلى القدية التي تستضيف نسخة 2025 كأكثر المحطات إثارة في تاريخ البطولة.
وتؤكد استضافة السباق العالمي ما تملكه المملكة من قدرات تنظيمية عالية، كما تعكس التزامها بدعم المبادرات البيئية العالمية، وتعزيز الطاقة النظيفة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.