"القدية" تحتضن ختام "إكستريم إي" بمشاركة 16 سائقًا من نخبة العالم

ويشارك في المنافسات ثمانية فرق عالمية، تضم 16 سائقًا وسائقة من نخبة المتسابقين، يتنافسون على مسار يبلغ طوله 3127 مترًا، وبعرض يتراوح بين 10 و60 مترًا، ويجمع بين السرعة والانحناءات والتضاريس الصحراوية، لاختبار مهارات السائقين في بيئة قاسية ومليئة بالتحديات.