اتحاد القدم يرفع دعم الفئات السنية إلى 60 مليون ريال

دعمًا لتطوير المواهب والمنافسات ، وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على زيادة المبلغ المخصص لدعم الفئات السنية في الأندية من 38 إلى 60 مليون ريال، طبقًا لما نشره اتحاد اللعبة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي.