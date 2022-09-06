اتحاد القدم يرفع دعم الفئات السنية إلى 60 مليون ريال

دعمًا لتطوير المواهب والمنافسات ، وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على زيادة المبلغ المخصص لدعم الفئات السنية في الأندية من 38 إلى 60 مليون ريال، طبقًا لما نشره اتحاد اللعبة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي.
وتم في الاجتماع أيضًا مناقشة العرض المقدم للمجلس والمتضمن برنامج «مزايا» المتمثل في تحديد آلية تقديم دعم مادي للأندية، عند استدعاء لاعبيهم إلى المنتخبات الوطنية السنية، أو خارج أيام الفيفا.
كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج ومشاركات المنتخبات الوطنية والإشادة بما حققته من نتائج إيجابية ومنجزات وطنية.
وشاهد المجلس عرضًا من إدارة كرة القدم النسائية، بشأن تسجيل الفرق تحت مظلة الاتحاد السعودي، واعتماد موعد انطلاق الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى النسائي.
وبحث الاجتماع برامج المنتخبات الوطنية للفترة المقبلة، مشددًا على التنسيق مع رابطة دوري المحترفين، للعمل على وضع التصور الأولي لروزنامة الموسم الرياضي 2023-2024 بشكل مبكر، لمساندة نجاح تحضيرات الأندية، إضافة إلى استعراض التقارير المالية للاتحاد السعودي.
واعتمد المجلس الأربعاء، 15 أكتوبر المقبل، موعدًا لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية، في مقر اتحاد القدم.