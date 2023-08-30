رياضة
بالفيديو.. رونالدو و"العرضة" السعودية حديث الصحف العالمية بعد مباراة الشباب
موقع "liner": يصنع تاريخًا جديدًا له مع السعوديين وأسَر قلوبهم
تناقلت وسائل الإعلام العالمية بصورة كبيرة، احتفال الأسطورة العالمية كريستيانو رونالدو وهو يرقص العرضة السعودية عقب تسجيله في مرمى الشباب.
وانتهت المباراة التي جمعت النصر والشباب ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز النصر برباعية نظيفة.
ونجح رونالدو في تسجيل أول هدفين للفريق؛ حيث تفاعل مع الجماهير وقام بتأدية رقصة العرضة.
وقال موقع "sportsbrief" إن رونالدو رقص احتفالًا بالهدف؛ لكنها رقصة من التراث السعودي، وتسببت في تفاعل كبير مع الجماهير.
وقال موقع "liner" المجري إن رونالدو يصنع تاريخًا جديدًا له مع السعوديين؛ إذ استطاع اللاعب أن يأسر قلوبهم بتأديته لرقصتهم الشهيرة.
ويحتل النصر حاليًا المركز السادس في ترتيب جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد والأهلي المتصدريْن.