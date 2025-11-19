ميدان قفز السعودية يشهد غدًا انطلاق جولات الرياض لقفز الحواجز

ينظم الاتحاد السعودي للفروسية بطولة "جولات الرياض" لقفز الحواجز، والتي ستقام على مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض، خلال الفترتين 20 إلى 22 نوفمبر و27 إلى 29 نوفمبر الجاري، وتنطلق غدًا الجولة الأولى بمشاركة 155 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم، والتي تشمل إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمة والثلاثة نجوم، وأجرت اللجنة البيطرية اليوم الفحص الطبي على 226 جوادًا للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للمشاركة.