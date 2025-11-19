رياضة
ميدان قفز السعودية يشهد غدًا انطلاق جولات الرياض لقفز الحواجز
بمشاركة 155 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم
ينظم الاتحاد السعودي للفروسية بطولة "جولات الرياض" لقفز الحواجز، والتي ستقام على مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض، خلال الفترتين 20 إلى 22 نوفمبر و27 إلى 29 نوفمبر الجاري، وتنطلق غدًا الجولة الأولى بمشاركة 155 فارسًا وفارسة من 15 دولة حول العالم، والتي تشمل إقامة 12 شوطًا لفئتي النجمة والثلاثة نجوم، وأجرت اللجنة البيطرية اليوم الفحص الطبي على 226 جوادًا للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للمشاركة.
يُذكر أن الاتحاد السعودي للفروسية أضاف أشواطًا مصاحبة تهدف إلى دعم الفرسان والفارسات الناشئين والشباب، وذلك عبر إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في البطولات الكبرى والاحتكاك بالفرسان الدوليين وكسب الخبرة، حيث خُصصت أشواط للأطفال والناشئين والشباب.