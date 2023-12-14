دوري روشن للمحترفين : الأخدود يعبر الطائي ويبتعد قليلاً عن الخطر .. وأبها ينجو من مطب الحزم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، الفوز على شقيقه الطائي في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأخدود بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجله المحترف فلورين تاناسي قي الدقيقة 56 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع الأخدود رصيده عند النقطة رقم 16 في حين توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 17.
وانتهت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم مع شقيقه أبها بالتعادل الإيجابي في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها فايز سليماني للحزم في الدقيقة قبل أن يتعادل لأبها محترفه كريتشوفياك في الدقيقة 79.
بتلك النتيجة يرفع الحزم رصيده عند النقطة رقم 12 كما رفع أبها رصيده هو الآخر عند النقطة رقم 14.