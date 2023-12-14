دوري روشن للمحترفين : الأخدود يعبر الطائي ويبتعد قليلاً عن الخطر .. وأبها ينجو من مطب الحزم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، الفوز على شقيقه الطائي في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران.