خليجي 25 .. "العراق" في مواجهة "قطر" و"البحرين" تصطدم بـ "عمان" في نصف النهائي

تنطلق غداً الاثنين مباريات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 حيث تقام مباراتان على النحو التالي :
تقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة الـ4.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب البصرة الدولي .
وتأهل منتخب قطر إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط.
فيما تأهل منتخب العراق بعد الحصول على 7 نقاط بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج .
تقام المباراة بين المنتخبين على ملعب الميناء الأولمبي في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة .
وتأهل المنتخب العماني بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف المنتخب العراقي فيما تأهل المنتخب البحريني بعد تصدره للمجموعة الثانية.