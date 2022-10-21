"الأخضر" يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا.. واكتمال جاهزية "النجعي"

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب مقدونيا وديًا مساء يوم غدٍ السبت على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب قصر الإمارات"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الكرات الثابتة، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب "سامي النجعي" في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لحارس المرمى "فواز القرني" عن تعرضه لإصابة في الركبة.