عند الساعة الواحدة ظهرًا .. غدًا طرح الدفعة الأولى من تذاكر مونديال الأندية

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) تدوينة قال فيها: "غدًا عند الساعة الواحدة ظهرًا سيتم طرح 30 % من تذاكر جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام لأول مرة في المملكة بمشاركة ممثل الكرة السعودية وعميدها".