عند الساعة الواحدة ظهرًا .. غدًا طرح الدفعة الأولى من تذاكر مونديال الأندية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غدًا الثلاثاء طرح 30 % من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2023 في نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر المقبل حسبما ذكر نادي الاتحاد.
ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) تدوينة قال فيها: "غدًا عند الساعة الواحدة ظهرًا سيتم طرح 30 % من تذاكر جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام لأول مرة في المملكة بمشاركة ممثل الكرة السعودية وعميدها".
ومن المقرر أن يتم تنظيم البطولة خلال الفترة من 12-22 ديسمبر المقبل ، حيث ستشهد 7 مواجهات قوية على أرض مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.