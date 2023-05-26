"أخضر الشاطئية" يخسر من نظيره الإماراتي في نصف نهائي بطولة أنوك

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية من نظيره منتخب الإمارات بنتيجة 4-5 في نصف نهائي بطولة وتصفيات منتخبات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية 2023 (ANOC)، التي ستقام في جزيرة بالي في إندونيسيا.
هذا، وسيلاقي الأخضر غدًا السبت نظيره منتخب اليابان لتحديد المركزَين الثالث والرابع من البطولة ذاتها، قبل أن يلتقي منتخبا الإمارات وإيران في المباراة النهائية.
وتأهل منتخبا الإمارات وإيران إلى المباراة النهائية من بطولة أنوك الشاطئية، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة جدة خلال الفترة من 25-27 مايو الجاري بمشاركة 6 منتخبات.
وجاء تأهُّل الإمارات إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخبنا الوطني بنتيجة 5-4 في مباراة نصف النهائي التي جرت بينهما اليوم الجمعة، فيما فاز المنتخب الإيراني على نظيره الياباني بنتيجة 4-3 في نصف النهائي الثاني، وحسم المنتخب العماني المركز الخامس بالفوز على تايلاند بنتيجة 7-2.