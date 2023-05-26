"أخضر الشاطئية" يخسر من نظيره الإماراتي في نصف نهائي بطولة أنوك

وجاء تأهُّل الإمارات إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخبنا الوطني بنتيجة 5-4 في مباراة نصف النهائي التي جرت بينهما اليوم الجمعة، فيما فاز المنتخب الإيراني على نظيره الياباني بنتيجة 4-3 في نصف النهائي الثاني، وحسم المنتخب العماني المركز الخامس بالفوز على تايلاند بنتيجة 7-2.