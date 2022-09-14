رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي: "قضية حمدالله والنصر منظورة.. لأننا نتعامل معها بسرية تامة وهذا خط أحمر

وزاد: "نسعى ألا يتعطل أي إجراء بالمركز، وتختلف كل قضية عن الأخرى نظرًا للمسببات؛ لذلك هناك تفاوت بأوقات إصدار القرارات، وطبيعة عمل المركز لا تستدعي أن يكون هناك متحدث رسمي، لكننا سنبحث ذلك مستقبلًا، وأصدرنا البيانات تلبية لحاجة الشارع الرياضي للتوضيح".