رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي: "قضية حمدالله والنصر منظورة.. لأننا نتعامل معها بسرية تامة وهذا خط أحمر

قال الدكتور محمد باصم رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي: إنهم ينتهجون مبدأ المساواة في التعامل مع كافة الأطراف.
وتابع باصم، خلال المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة، مساء اليوم الأربعاء، في الرياض: "نحن حريصون على الاستقلالية والحياد والعدالة والمساواة بين كافة الأطراف، ومبدأ السرية هو أساس عملنا".
وزاد: "نسعى ألا يتعطل أي إجراء بالمركز، وتختلف كل قضية عن الأخرى نظرًا للمسببات؛ لذلك هناك تفاوت بأوقات إصدار القرارات، وطبيعة عمل المركز لا تستدعي أن يكون هناك متحدث رسمي، لكننا سنبحث ذلك مستقبلًا، وأصدرنا البيانات تلبية لحاجة الشارع الرياضي للتوضيح".
واستطرد: "مركز التحكيم الرياضي هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية، وهناك مسؤولية تجاه المركز هي البحث عن العدالة بشكل دقيق، والنظر في القضية من كافة محاورها".
وعن قضية لاعب الاتحاد المغربي عبد الرزاق وفريقه السابق النصر، أوضح: "لن أتحدث ولن أتناول أي قضية منظورة؛ لأننا نتعامل معها بسرية تامة، وهذا خط أحمر".
واختتم: "لم نخالف الأنظمة في قضية حمدالله، نحن ننتظر اكتمال هيئة التحكيم في هذه القضية لاستئنافها من جديد، وإصدار القرار النهائي".