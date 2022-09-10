بعد تعادله مع ضيفه شتوتجارت.. بايرن ميونخ يخسر صدارة الدوري الألماني

أضاع فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم، حامل اللقب، فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني، بعد تعادله مع ضيفه شتوتجارت 2-2، اليوم السبت، في المرحلة السادسة من البوندسليجا، فيما تعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم وسقط على ملعب لايبزج 0-3.
وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه ماينز 4-1، وفولفسبورج على مضيفه آنتراخت فرانكفورت 0-1، وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه باير ليفركوزن 2-2.
وحصد بايرن نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويقتسم صدارة البوندسليجا مع هوفنهايم ودورتموند وفرايبورج، الذي يلاقي ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، الأحد.
وسجل بايرن تعادله الثالث مقابل ثلاثة انتصارات، ويبقى هو الوحيد رفقة يونيون برلين وكولون الذين لم يتعرضوا لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الجاري.