بعد تعادله مع ضيفه شتوتجارت.. بايرن ميونخ يخسر صدارة الدوري الألماني

أضاع فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم، حامل اللقب، فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني، بعد تعادله مع ضيفه شتوتجارت 2-2، اليوم السبت، في المرحلة السادسة من البوندسليجا، فيما تعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم وسقط على ملعب لايبزج 0-3.