شباب أخضر اليد يواجهون إيران في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لـ"آسيوية اليد"

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد "2004"م، مع نظيره الإيراني، عند الساعة الـ"7:00" مساء غدٍ الجمعة "19" يوليو الجاري، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ18 المقامة منافستها حاليًّا في مملكة الأردن، والمؤهلة للعب في بطولة العالم "2025م".