شباب أخضر اليد يواجهون إيران في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لـ"آسيوية اليد"

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب مواليد "2004"م، مع نظيره الإيراني، عند الساعة الـ"7:00" مساء غدٍ الجمعة "19" يوليو الجاري، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ18 المقامة منافستها حاليًّا في مملكة الأردن، والمؤهلة للعب في بطولة العالم "2025م".
ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على إيران، والمحافظة على آماله في التأهل العالمي، وذلك قبل مواجهة منتخب عُمان يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الدور الرئيسي.
وبدأ المنتخبُ السعودي مشوارَه في الدور الرئيسي اليوم الخميس "18" يوليو؛ حيث تعثّر أمام المنتخب الياباني بفارق هدف واحد بنتيجة "31-32"، بعدما انتهى الشوط الأول بتفوق الأخضر بنتيجة "17-16".