على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير.. الأخضر تحت 23 يستعد لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الأحد، مواجهته المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، المقامة في دولة قطر.
ويستضيف "الأخضر الأولمبي" نظيره منتخب الإمارات عند الساعة 2:45 مساءً، على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل إلى النهائي.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث بدأ المران بتمارين تكتيكية في مربعات مصغّرة، أعقبها تدريب على الكرات الثابتة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.