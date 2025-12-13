على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير.. الأخضر تحت 23 يستعد لمواجهة الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء اليوم السبت، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث بدأ المران بتمارين تكتيكية في مربعات مصغّرة، أعقبها تدريب على الكرات الثابتة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.