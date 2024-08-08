معسكر إعدادي.. أخضر الطائرة يصل القاهرة استعدادًا لبطولة غرب آسيا

وصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ وذلك لإقامة معسكره الإعدادي الأخير تأهُّبًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية مواليد 2005 التي تستضيفها مدينة العين بالإمارات خلال الفترة من 14 الى 25 أغسطس من الشهر الحالي.
وكان الأخضر السعودي استعدّ على ثلاث مراحل: البداية من معسكر خارجي، ومن ثم المشاركة في البطولة الآسيوية بإندونيسيا والحصول على المركز الثامن، وأخيرًا معسكره الإعدادي بمصر.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضمّ البلد المستضيف الإمارات، والأردن، ولبنان، وفلسطين، فيما تضمّ المجموعة الأولى: البحرين، وقطر، والكويت، وسوريا، واليمن.
ويشرف على المنتخب فنيًّا المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ، ومساعد مدرب ماجد الشمري، والإداري عبدالله معشي، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد آل نصيف، والإحصاء صبري كدوس.
وتضمّ قائمة المنتخب اللاعبين 13 لاعبًا؛ وهم: عمار المدني، علي آل جبر، جاسم المهنا، حسن آل سلام، رشيد السهلي، مانع السهلي، رشاد أبو الخير، محمود السواري، علي آل سلام، مقتدى آل زواد، بدر العوامي، جاسم الحمود، عزام السبيعي.