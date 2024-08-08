معسكر إعدادي.. أخضر الطائرة يصل القاهرة استعدادًا لبطولة غرب آسيا

وتضمّ قائمة المنتخب اللاعبين 13 لاعبًا؛ وهم: عمار المدني، علي آل جبر، جاسم المهنا، حسن آل سلام، رشيد السهلي، مانع السهلي، رشاد أبو الخير، محمود السواري، علي آل سلام، مقتدى آل زواد، بدر العوامي، جاسم الحمود، عزام السبيعي.