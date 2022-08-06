"حرب" يفوز بالأسرع.. وهجن "عبدالعزيز بن سعود" تتميّز في ختام منافسات الجذاع

تميّزت هجن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، في ختام منافسات الجذاع مساء اليوم، إذ حققت غنايم والصداوية فوزين مستحقين بصدارة الشوطين الثالث والسابع من بين الأشواط الـ 8 المخصصة في الفترة المسائية لسباقات الجذاع 5 كم، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن.