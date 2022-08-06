"حرب" يفوز بالأسرع.. وهجن "عبدالعزيز بن سعود" تتميّز في ختام منافسات الجذاع

تميّزت هجن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، في ختام منافسات الجذاع مساء اليوم، إذ حققت غنايم والصداوية فوزين مستحقين بصدارة الشوطين الثالث والسابع من بين الأشواط الـ 8 المخصصة في الفترة المسائية لسباقات الجذاع 5 كم، ضمن الأشواط التمهيدية في مهرجان ولي العهد للهجن.
فيما فاز "حرب" لسعيد جابر الحربي بالأسرع، إذ حقق المركز الأول في الشوط المسائي الثاني فئة جذاع قعدان، بتوقيت (8:11.104).
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الأخرى على النحو التالي، "ند الشبا" لسعيد جابر الحربي، "متعب" لهجن الطايلات، "التماس" لعبد الله عبيد العامري، "عطب" لفايز محمد العطوي، "شاهين" لمحمد حمد المري.