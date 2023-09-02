"سيسيه"مدرب المنتخب السنغالي: مطمئن على نجوم المنتخب السنغالي المتواجدين في البطولة السعودية وأتراجع عن قراري السابق!

واستدعى سيسيه أربعة من نجوم المنتخب السنغالي، يتواجدون حالياً في الدوري السعودي، مثل خاليدو كوليبالي مع الهلال وإدوارد ميندي مع الأهلي، وساديو ماني مع النصر، وحبيب ديالو مع الشباب .