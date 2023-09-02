رياضة
"سيسيه"مدرب المنتخب السنغالي: مطمئن على نجوم المنتخب السنغالي المتواجدين في البطولة السعودية وأتراجع عن قراري السابق!
قال أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، إنه تراجع عن قراره السابق بعدم استدعاء أي لاعب في البطولة السعودية.
واستدعى سيسيه أربعة من نجوم المنتخب السنغالي، يتواجدون حالياً في الدوري السعودي، مثل خاليدو كوليبالي مع الهلال وإدوارد ميندي مع الأهلي، وساديو ماني مع النصر، وحبيب ديالو مع الشباب .
ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية تصريحات للمدرب السنغالي قال فيها إنه مطمئن على نجوم المنتخب المتواجدين في السعودية .
وأضاف: "عندما أشاهد البطولة السعودية ومبارياتها أطمئن على لاعبيني هناك ".
وعن تصريحاته السابقة قال: "الدوري السعودي من سبع أو خمس سنوات لم يكن كما هو عليه الآن بكل تأكيد، لذلك تراجعت عن قراري".