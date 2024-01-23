شركة الدرعية شريك رسمي في بطولة العالم.. سباق الدرعية "2024 E-PRIX" فورمولا-إي

أعلنت شركة الدرعية عن شراكتها في بطولة سباق الدرعية "2024 E-PRIX" فورمولا-إي، والذي سينطلق في الدرعية التاريخية يومي 26 -27 من شهر يناير الجاري. ضمن جولات المحطة الثانية والثالثة من بطولة العالم "أي بي بي فورمولا إي". حيث تأتي هذه البطولة إلى المملكة العربية السعودية للمرة السادسة على التوالي، من خلال تنظيمها من شركة "سي بي إكس" وبالتعاون مع شركة الدرعية.
إذ يترقب آلاف الجماهير فرصة لمشاهدة 22 سائقًا من نخبة سائقي فورمولا إي، ضمن منافسات قوية تجمع بين السرعة والمهارة لقيادة سيارات فورمولا الكهربائية، في سباقين ليليين في أرجاء منطقة الدرعية التاريخية وبجوار حي الطريف التاريخي المسجل في موقع التراث العالمي لليونسكو.
وفي تعليقه على منافسات سباق الدرعية 2024 E-PRIX، صرّح جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية: "نحن متحمسون لرعاية واستضافة النسخة السادسة من سباق الدرعية E-PRIX هذا العام. إذ تعد هذه الشراكة المستمرة بمثابة شهادة على التزام الدرعية بتسريع اعتماد الممارسات المستدامة وإلهام التغيير فيها. ومن خلال موسم الدرعية، سنعمل على تسليط الضوء على جهودنا بكل تفاصيلها وتقديمها كمركز للفعاليّات العالمية، ومكان يجمع التجارب الثقافية الأصيلة، ورمز للاحتفال بالتراث النجدي وكرم الضيافة".
من جانب آخر، تحدّث كارلو بوتاغي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس عن هذه المنافسات وقال: "يسعدني أن أرحب بشركة الدرعية كشريك في سباق الدرعية 2024 E-PRIX. إن رؤية تطوّر هذا المشروع على مدى الأعوام الخمسة الماضية، يجعلني فخورًا للغاية ونحن محظوظون جدًا لأن يكون لدينا مطل البجيري المذهل كمشهد رئيس للسباق، والذي يحكي القصة الغنية للمملكة في واحدة من أجمل الأماكن في العالم. كما آمل أن يتاح لمجتمع الفورمولا-إي فرصة لزيارة موسم الدرعية خلال فترة وجودهم".
كما عبّر ناتشو كالسيدو، مدير الفعاليّات في فورمولا إي عن سعادته لاستضافة الدرعية لهذه البطولة وقال: "نحن فخورون بالعودة إلى الدرعية للمرة السادسة وإلى هذه المنطقة التاريخية في المملكة العربية السعودية. حيث ستقدم فورمولا إي للعالم فعاليّات مليئة بالسرعة والأداء والإثارة التي لا مثيل لها والتي يمكن أن توفرها سيارات فورمولا الكهربائية، ضمن مشهد حافل بالتراث والتاريخ والثقافة والتي تنبع من كل جزء من الدرعية. إنها واحدة من أكثر السباقات شهرة وروعة لدينا، والممزوجة بالترفيه المذهل".
وتعد هذه السباقات الحماسية جزءًا من فعاليّات موسم الدرعية 2023/2024 والذي تنظمه شركة الدرعية بالشراكة مع هيئة تطوير بوابة الدرعية. كما ستتضمن هذه البطولة مجموعة من الأنشطة والتجارب المصممة لإحياء تراث وثقافة الدرعية، لتضمن لزوار الموسم تجربة لا مثيل لها تجمع بين الفنون والثقافة والعروض الحية والتجارب الغامرة، للاحتفاء بما يقرب من 600 عام من التاريخ والتراث السعودي في مهرجان ثقافي يمتد إلى عدة أشهر.
ويهدف موسم الدرعية إلى جذب الزوار المهتمين بالتجارب الثقافية والفنية، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليّات التي تلبي تطلعات الجميع، مثل فعاليّة "ليالي الدرعية"، والمعارض الفنية المميزة، وتجارب الطهي، والأنشطة الخارجية مثل ركوب الخيل، والتخييم، ومشاهدة النجوم.
ويحتفي موسم الدرعية 2023/2024 بالذاكرة الحية "لأهل العوجا"، والتي تعد قصة ملهمة عن وادي حنيفة لجميع السعوديين. وهي بمثابة دعوة لجميع السعوديين للالتقاء والاحتفال بثقافتهم وهويتهم المشتركة، خصوصًا أن الدرعية تمثّل هوية للتاريخ والتراث، فضلاً عن كونها مصدرًا للانتماء للوطن، لكونها مهد نشأة المملكة ومستقبلها كعاصمة ثقافية فريدة من نوعها.
يُذكر أن سباق الدرعية "2024 E-PRIX" يعد جزءًا من استثمار المملكة العربية السعودية في الرياضة، والذي يهدف إلى إلهام شعبها للاستمتاع بحياة نشطة وصحية كجزء من برنامج جودة الحياة -أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يعد السباق جزءًا من استثمارات المملكة في البنية التحتية من أجل استضافة الأحداث الدولية - بما في ذلك رياضات السيارات، وكرة القدم، والتنس، والملاكمة.