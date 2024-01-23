شركة الدرعية شريك رسمي في بطولة العالم.. سباق الدرعية "2024 E-PRIX" فورمولا-إي

كما عبّر ناتشو كالسيدو، مدير الفعاليّات في فورمولا إي عن سعادته لاستضافة الدرعية لهذه البطولة وقال: "نحن فخورون بالعودة إلى الدرعية للمرة السادسة وإلى هذه المنطقة التاريخية في المملكة العربية السعودية. حيث ستقدم فورمولا إي للعالم فعاليّات مليئة بالسرعة والأداء والإثارة التي لا مثيل لها والتي يمكن أن توفرها سيارات فورمولا الكهربائية، ضمن مشهد حافل بالتراث والتاريخ والثقافة والتي تنبع من كل جزء من الدرعية. إنها واحدة من أكثر السباقات شهرة وروعة لدينا، والممزوجة بالترفيه المذهل".