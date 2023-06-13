مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال نجمه رياض محرز

وقال عبر حسابه الشخصي على "تويتر" : "أي ناد سعودي حريص على التوقيع مع رياض محرز هذا الصيف، تلقى رسالة واضحة من مان سيتي مفادها، سيتم طلب رسوم مالية مهمة مقابل التفريط في خدمات النجم الجزائري".