مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال نجمه رياض محرز

حسم نادي مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا موقفه من العروض المقدمة لنجمه الجزائري رياض محرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقاً للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين ، فإن إدارة مانشستر سيتي أغلقت الباب أمام رحيل عدد من نجوم الفريق، دون مقابل مادي معتبر، يتقدمهم قائد المنتخب الجزائري رياض محرز.
وقال عبر حسابه الشخصي على "تويتر" : "أي ناد سعودي حريص على التوقيع مع رياض محرز هذا الصيف، تلقى رسالة واضحة من مان سيتي مفادها، سيتم طلب رسوم مالية مهمة مقابل التفريط في خدمات النجم الجزائري".
وربطت تقارير صحفية ، النجم الجزائري بالانتقال لصفوف نادي الأهلي العائد للتو إلى دوري روشن بعدما هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي .
يشار أن النجم الجزائري خاض موسماً تاريخياً مع مان سيتي، حيث قاده لحصد ثلاثية تاريخية وهي لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدوري الإنجليزي الممتاز ، علماً بأن عقده مع ناديه الحالي ينتهي في 2025.