استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية بكرواتيا .. أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر القصيم

وأدى (أخضر الصالات)، اليوم (السبت)، تدريباته بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين (صباحية ومسائية)، حيث أُقيمت تدريبات الفترة الصباحية في صالة اللياقة والحديد GYM بمقر إقامة البعثة، كثّف خلالها التمارين اللياقية والبدنية باستخدام أجهزة اللياقة، فيما أُقيمت تدريبات الفترة المسائية بصالة نادي التعاون، تم خلالها إجراء عدد من التمارين التكتيكية باستخدام الكرة والذي تمركزت في الانفراد بالمرمى، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة.