استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية بكرواتيا .. أخضر الصالات يواصل تدريباته في معسكر القصيم

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، تدريباته اليومية في معسكره التدريبي الذي يُقام حاليًا في منطقة القصيم، ويستمر حتى 7 سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية بكرواتيا (أسبوع كرة قدم الصالات)، في الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة منتخبات بلجيكا وصربيا وسان مارينو.
وتأتي تحضيرات الأخضر واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وأدى (أخضر الصالات)، اليوم (السبت)، تدريباته بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي عمد إلى تقسيم التدريبات إلى فترتين (صباحية ومسائية)، حيث أُقيمت تدريبات الفترة الصباحية في صالة اللياقة والحديد GYM بمقر إقامة البعثة، كثّف خلالها التمارين اللياقية والبدنية باستخدام أجهزة اللياقة، فيما أُقيمت تدريبات الفترة المسائية بصالة نادي التعاون، تم خلالها إجراء عدد من التمارين التكتيكية باستخدام الكرة والذي تمركزت في الانفراد بالمرمى، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، الذي أُجريت في مايو الماضي، أسفرت عن وجود (أخضر الصالات)، في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام.