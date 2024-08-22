دوري روشن للمحترفين "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية": جنون وإثارة.. الرياض يدرك التعادل مع الوحدة في الوقت القاتل

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مع شقيقه الرياض في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين والمسماة بجولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكلٍ منهما.
أهداف المباراة سجلها اللاعب قودوين للوحدة في الدقيقة 40 قبل أن يتعادل مينساه للرياض في الدقيقة 52 ثم يضيف قودوين الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 62 قبل أن يتعادل الرياض مجدداً في الدقيقة 86 عن طريق لاعبه إبراهيم بايش.
ونجح اللاعب مراد خضري في تسجيل الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 90+3 قبل أن يتعادل مجدداً لوكاس كال للرياض في الدقيقة 90+7.
يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الرياض حسين علي في الدقيقة 59.
بتلك النتيجة يحصد كل فريق أول نقطة له في المسابقة.