دوري روشن للمحترفين "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية": جنون وإثارة.. الرياض يدرك التعادل مع الوحدة في الوقت القاتل

أهداف المباراة سجلها اللاعب قودوين للوحدة في الدقيقة 40 قبل أن يتعادل مينساه للرياض في الدقيقة 52 ثم يضيف قودوين الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 62 قبل أن يتعادل الرياض مجدداً في الدقيقة 86 عن طريق لاعبه إبراهيم بايش.