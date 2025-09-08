الأخضر الشاب يتغلب على تشيلي وديًا استعدادًا للمونديال

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، على نظيره التشيلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي أقيم بمدينة ساو باولو البرازيلية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم للشباب 2025 التي تستضيفها تشيلي.