الأخضر الشاب يتغلب على تشيلي وديًا استعدادًا للمونديال

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، على نظيره التشيلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الودي الذي أقيم بمدينة ساو باولو البرازيلية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم للشباب 2025 التي تستضيفها تشيلي.
وسجل للأخضر ثامر الخيبري هدف التقدم، قبل أن يعادل المنتخب التشيلي النتيجة، ليعود عدنان البشري ويمنح الأخضر هدف الفوز.
ودخل المدير الفني ماركوس سواريز المباراة بتشكيلة ضمت: حامد يوسف، راكان الغامدي، محمد برناوي، صالح برناوي، عواد أمان، فرحة الشمراني، بسام هزازي، عمار اليهيبي، زياد الغامدي، سعد حقوي، وثامر الخيبري.
ويواصل "أخضر 20" برنامجه الإعدادي بمغادرة البعثة غدًا الثلاثاء إلى باراغواي، لخوض المرحلة الثانية من التحضيرات، والتي تتضمن وديتين أمام باراغواي يوم 14 سبتمبر، والمكسيك في 20 سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاق المونديال.