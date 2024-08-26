"القباني" يحقّق المركز السادس في بطولة العالم للسنوكر

حقّق لاعب المنتخب السعودي للسنوكر زياد القباني "14 عاماً"، المركز السادس في ختام مشاركته في بطولة العالم للسنوكر للناشئين والناشئات والتي تقام من 24 إلى 29 أغسطس الجاري بمدينة بنغالورو بالهند بعد خروجه من دور الثمانية إثر خسارته، اليوم الاثنين، أمام لاعب منتخب بولندا ميشيل ساربرسسك في دور الثمانية بنتيجة 3-1 وجاء تحقيقه للمركز السادس بسبب النقاط التي اكتسبها في مبارياته التي خاضها في الأدوار التمهيدية للمجموعات والأدوار النهائية .