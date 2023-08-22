سباقات الطائف.. تطوّر مذهل لـ"الأسود".. و"الأحمر" يقتحم القوائم بقوّة

على مدار 297 شوطًا من موسم سباقات الطائف، الذي انطلق مطلع يونيو الماضي على ميدان الملك خالد بن العزيز في الحوية، حقّق عدد من الملّاك نتائج مميزة، منها إسطبل الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وإسطبلات الخالديّة، وإسطبل الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، بالإضافة إلى إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يتصدّر القائمة.