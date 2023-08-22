سباقات الطائف.. تطوّر مذهل لـ"الأسود".. و"الأحمر" يقتحم القوائم بقوّة

على مدار 297 شوطًا من موسم سباقات الطائف، الذي انطلق مطلع يونيو الماضي على ميدان الملك خالد بن العزيز في الحوية، حقّق عدد من الملّاك نتائج مميزة، منها إسطبل الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، وإسطبلات الخالديّة، وإسطبل الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، بالإضافة إلى إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يتصدّر القائمة.
ويشارك إسطبل "الأسود" في الموسم الحاليّ بنحو 30 رأسًا، أغلبها استُقطب من المزادات الأمريكيّة والأوروبيّة، حيث يحتلّ الإسطبل -الذي يرتدي خيّالوه القمصان السوداء- المرتبة الثانية في قائمة الملّاك، بعدد 13 انتصارًا، من بينها كأس وجائزتان تقديريّتان، من جملة 38 مشاركة.
وحلّت جياد "الأسود" في المركز الثاني 4 مرّات، وفي المركزين الثالث والرابع 5 مرّات، وفي المركز الخامس 4 مرّات، وفي المركز السادس 3 مرّات، بينما بقيت خارج الميزان في 14 سباقًا.
ويسعى الإسطبل إلى المنافسة على الجوائز الكبرى التي وضعها نصب عينيه، وفقًا لتصريحات المدرّب شالح العضيانيّ، الذي ترك بصماته على نتائج الجياد منذ تسلّمه عمله قبل عامين، حيث يعمل الإسطبل على انتقاء الدماء الصافية من الخيل لخوض السباقات.
الإسطبل الأحمر الذي يملكه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وبطل سباقات الطائف للسنوات الماضية، اتخذ خطوات حثيثة هذا العام، وأجرى تغييرات فنيّة أتت بالمدرّب العالميّ جيمي جيركنز.
وبدأت لمسات الأمريكيّ المخضرم جيركنز تظهر على أداء الخيل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ومن المتوقّع أن يسجّل حضورًا قويًّا في الأسابيع المقبلة، ليكون منافسًا لجياد الإسطبل الأبيض على الصدارة.
وشارك الإسطبل حتى الآن في 65 شوطًا، حقّق خلالها المراكز الثلاثة الأولى 9 مرّات، والمركز الرابع 5 مرّات، والمركز الخامس 3 مرّات، والمركز السادس 7 مرّات، يينما بقيت جياده خارج الميزان في 26 سباقًا.
وتأتي إسطبلات الخالديّة لمالكها الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ثالثة في قائمة الملّاك الأكثر فوزًا خلال موسم سباقات المصيف هذا العام، حيث حقّقت 11 انتصارًا للخيل العربيّة من جملة 30 مشاركة، بينها جائزة تقديريّة واحدة.
وحلّت جياد الخالديّة في المركز الثاني 6 مرّات، وفي المركز الثالث مرّتين، وفي المركز الرابع 4 مرّات، وفي المركز الخامس مرّتين، وفي المركز السادس 3 مرّات، بينما لم تدخل الميزان في 5 سباقات.
ويتولّى الإشراف الفنيّ على خيل الخالديّة وإسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، المدرّب المخضرم مطلق بن مشرف، يساعده المدرّب الواعد ابنه سعد بن مطلق، حيث ارتبط مطلق مع الخالديّة بعلاقة قويّة امتدّت لعقود، وحقّقت نجاحات كبيرة.
ويتركّز اهتمام إسطبلات الخالديّة للحفاظ على لقبها كبطلة لأهمّ كأسين في سباقات المصيف، كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز، التي فاز بها الجواد "عسفان الخالديّة" وكأس الأمير عبدالله الفيصل، التي فاز بها الجواد "قسورة الخالديّة".
ويسير الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، مع مدرّبه ثامر الديحانيّ -العائد إلى الميدان السعوديّ بعد غياب 13 سنة- بخطّة مدروسة وخطوات واثقة، تركّز على دعم الإسطبل بالخيل صغيرة السنّ التي يمكن الاعتماد عليها لمواسم عدّة.
وأبدى الديحانيّ رضاه عمّا تحقّق حتى الآن من نتائج، قائلًا: "الحمد لله.. النتائج جيّدة، ونتطلّع لما هو أفضل في الموسم الحاليّ وفي السنوات المقبلة؛ حيث لدينا أحد أفضل الجياد العربيّة نسبًا، وهو الحصان "سير عامر"، بالإضافة إلى الخيل المهجّنة الأصيلة، مثل "بكيل بريطانيا" و"جان مونتالبان" و"ناشونال جالوري".
وشاركت جياد الإسطبل الكويتيّ في 42 شوطًا، حقّقت خلالها المركز الأوّل 9 مرّات، والمركز الثاني 3 مرّات، والمركز الثالث8 مرّات أيضًا، والمركز الرّابع 6 مرّات، والمركز الخامس 3 مرّات، والمركز السادس مرّتين، بينما بقيت خارج الميزانفي 12 سباقًا.
ومن الإسطبلات التي تعمل على تحضير نفسها لموسم الرياض وظهرت باستعدادات جيّدة في سباقات الطائف: الشريف هزّاع العبدليّ، وأبناء الشريف هزّاع؛ حيث حصد كلّ منهما ستَّ نقاط، متساوين بعدد الانتصارات مع كلٍّ من: صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وعليّ حمزة الأخضر، ورفاعي صنت الغريبان.
ويتصدّر أحمد محمود، مدرّب خيل إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قائمة المدرّبين الأكثر فوزًا وفي جعبته 19 فوزًا، ويليه في المركز الثاني المدرّب الشابّ سعد بن مطلق بـ17 فوزًا، وفي المركز الثالث تساوى ثلاثة مدرّبين هم: شالح العضيانيّ، وعبدالعزيز الموسى وبدن السبيعيّ، ولكلّ منهم 14 فوزًا.
ويتربّع الخيّال عادل الفريديّ على قمّة ترتيب الفرسان بـ28 فوزًا، يليه كاميلو أوسبينا بـ23 فوزًا، والعائد إلى المشاركات وجبرتو راموس بـ21 فوزًا، ثم نايف العنزي وفي سجلّه 17 فوزًا.