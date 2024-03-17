استحواذ لاعبي "الاتحاد" على التشكيلة المثالية للجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة فى الإحصائيات والأرقام الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ24 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتضمنت التشكيلة المثالية للجولة الـ24: 3 لاعبين من الاتحاد، ولاعبين من الهلال، والشباب، وأبها، ولاعب واحد من النصر، والخليج، حيث جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا (النصر).
خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي (أبها)، مارسيل تيسراند (أبها)، سانتوس ياغو (الشباب)، سعيد حمسل (الخليج) .
خط الوسط: أحمد الغامدي (الاتحاد)، نغولو كانتي (الاتحاد)، سيرغي سافيتش (الهلال)، ميشيل ديلغادو (الهلال).
خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد)، حبيب ديالو (الشباب) .