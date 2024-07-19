بعقد لمدة 5 مواسم .. أستون فيلا يوافق على عرض الاتحاد لضم ديابي

أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد أتمت الاتفاق مع أستون فيلا الإنجليزي، على ضم الفرنسي موسي ديابي لاعب الفريق.
ووفقاً لما نشره الصحفي الموثوق "فابريك هاوكينز" فإن نادي أستون فيلا وافق على عرض نادي الاتحاد البالغ قيمته 55 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت مقابل الحصول على عقد ديابي.
وبحسب معلومات الصحفي الذي يعمل في "RMC Sport"، فإن ديابي توصل إلى اتفاق مع نادي الاتحاد السعودي، وسيوقع اللاعب الدولي الفرنسي عقدًا مدته 5 سنوات.
وشدد أن اللاعب الفرنسي سيلعب بالفعل للنادي السعودي الذي يلعب فيه كريم بنزيما ونغولو كانتي وحسام عوار.
وأشار إلى أن الناديين قد اتفقا على أساسيات بنود العقد، حيث يجريان وضع اللمسات النهائية على آخر التفاصيل، ويتبقى فقط القليل للإعلان عن الصفقة .
وكان اللاعب الفرنسي قد أعطى موافقته على للانتقال للنادي السعودي منذ أيام قليلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وانضم الجناح الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا إلى أستون فيلا من باير ليفركوزن الصيف الماضي ويمتد عقده مع فيلا حتى عام 2028.