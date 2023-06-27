"الغامدي" شاكرًا جماهير الأهلي: نحن جاهزون للتحدي بكم ومن أجلكم

وجّه رئيس النادي الأهلي الدكتور خالد الغامدي كلمة لجماهير النادي أكد من خلالها ‏أنه بقدر فخره واعتزازه بكونه على رأس العمل في أهم الصروح الرياضية في هذا الوطن الغالي، إلا أنه يعلم عِظَم المسؤولية في إرضاء المدرج الأول في كرة القدم السعودية، وقال: هذا هو الهدف الذي أعدكم بأنني لن أتنازل أو أحيد عنه طيلة فترة رئاستي للنادي بإذن الله.