"الرابطة" و"سكيلانو" يدشنان الكرة الرسمية لدوري يلو 2022-2023

وتنصّ بنود هذه الشراكة على التزام رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين على إمداد الأندية الأعضاء والملاعب التي ستقام عليها منافسات دوري يلو الكرات الرسمية بمعدلات تتناسب مع احتياج الأندية والملاعب، على أن يتم خلال السنوات القادمة تطوير الشراكة للوصول إلى أهداف الطرفين المشتركة.