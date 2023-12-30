برئاسة "السياط".. "لجنة فض المنازعات" بالاتحاد السعودي لألعاب القوى تصدر أول قراراتها

وأكّد "السياط" أن لجنة فض المنازعات وفقاً للأنظمة واللوائح تختص بالنظر في المنازعات التعاقدية التي قد تنشأ بين الاتحاد أو الأندية أو اللاعبين أو الحكام أو الإداريين أو المدربين أو الإعلاميين أو وكلاء اللاعبين أو منظمي الأحداث الرياضية أو الشركات الراعية أو المحطات التلفزيونية الناقلة.