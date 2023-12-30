برئاسة "السياط".. "لجنة فض المنازعات" بالاتحاد السعودي لألعاب القوى تصدر أول قراراتها

أصدرت لجنة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لألعاب القوى، برئاسة المستشار القانوني الدكتور عاصم السياط، أول قراراتها بعد تشكيلها مؤخراً، حيث فضّت نزاعاً تعاقدياً كان قائماً لعدة أشهر بين أحد أندية المملكة وإحدى اللاعبات المقيّدات في سجلات النادي.
وقال الدكتور السياط إن هذه القضية هي أولى القضايا التي رُفعت أمام لجنة فض المنازعات التي تشّكلت مطلع أكتوبر الماضي، حيث عقدت اللجنة جلسات متعددة للاطلاع على الأدلة والقرائن ومناقشتها وفحصها.
وأضاف أن اللجنة طلبت من أطراف الدعوى الحضور للاستماع لأقوالهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب لائحة لجنة فض المنازعات المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وبعد المداولة أصدرت اللجنة قرارها للفصل في النزاع، ونال القرار القطعية.
وأكّد "السياط" أن لجنة فض المنازعات وفقاً للأنظمة واللوائح تختص بالنظر في المنازعات التعاقدية التي قد تنشأ بين الاتحاد أو الأندية أو اللاعبين أو الحكام أو الإداريين أو المدربين أو الإعلاميين أو وكلاء اللاعبين أو منظمي الأحداث الرياضية أو الشركات الراعية أو المحطات التلفزيونية الناقلة.