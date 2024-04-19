رومارينيو لاعب الاتحاد يقرر البقاء في الدوري السعودي

اتخذ البرازيلي رومارينيو لاعب نادي الاتحاد قراره بشأن مستقبله في الاستمرار أو مغادرة الدوري السعودي في نهاية الموسم الحالي.
وأفادت صحيفة "esportee" بحسب ما كشفت عنه مصادر مقربة من رومارينيو فإن اللاعب يتجه إلى البقاء في الدوري السعودي واللعب لنادٍ آخر غير الاتحاد.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي تلقى أيضاً عروضاً من البرازيل، ولكن اللاعب يميل إلى الانتقال إلى نادٍ آخر في السعودية لزيادة راتبه الحالي البالغ 2.5 مليون ريال برازيلي شهرياً.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن رومارينيو الذي ينتهي عقده مع النادي السعودي في 2024، يعد أحد أهم مطالب جماهير كورنثيانز البرازيلي.
وكان قد انضم رومارينيو البالغ من العمر 33 عاماً، لصفوف الاتحاد في أغسطس 2018، قادماً من الجزيرة الإماراتي.