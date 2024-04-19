رومارينيو لاعب الاتحاد يقرر البقاء في الدوري السعودي

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي تلقى أيضاً عروضاً من البرازيل، ولكن اللاعب يميل إلى الانتقال إلى نادٍ آخر في السعودية لزيادة راتبه الحالي البالغ 2.5 مليون ريال برازيلي شهرياً.