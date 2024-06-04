"العتيبي" يتأهل إلى دور الـ16 في بطولة آسيا للسهام

تأهل لاعب المنتخب السعودي للسهام فارس العتيبي إلى دور الـ 16 في مشاركته خلال بطولة كأس آسيا المرحلة الثالثة اليوم الثلاثاء والمقامة حالياً في جمهورية كوريا وتستمر إلى يوم الثامن من شهر يونيو الحالي، في منافسات القوس الأولمبي.
ويشارك المنتخب السعودي للسهام بـ11 لاعباً ولاعبة في البطولة؛ وهم: فارس العتيبي ومنصور علوي وراشد السبيعي وعبدالرحمن الموسى وعبدالعزيز الروضان ومجدي الصبحي وبلال العوضي وشادن المرشود وحصة السريع وسارة سامي سلوم ولينة ثامر المنجم.
ويرأس الوفد عبدالله النويصر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام، ويدرب المنتخب المدربان محمد حقي و محمد عباس والجهاز الإداري المكون من أنس المالك وسارة الطريفي ومحمد الفايز.