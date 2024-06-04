"العتيبي" يتأهل إلى دور الـ16 في بطولة آسيا للسهام

تأهل لاعب المنتخب السعودي للسهام فارس العتيبي إلى دور الـ 16 في مشاركته خلال بطولة كأس آسيا المرحلة الثالثة اليوم الثلاثاء والمقامة حالياً في جمهورية كوريا وتستمر إلى يوم الثامن من شهر يونيو الحالي، في منافسات القوس الأولمبي.