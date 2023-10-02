الهلال يتصدّر و"رونالدو" له فعل السحر.. قراءة رقمية لـ TrendX عن "سوق الرعاية الرياضية بالمملكة"

60 دقيقة فقط كانت كافية لحدوث زيادة لافتة بمعدل غير مسبوق لعدد متابعي حساب نادي النصر الرياضي على موقع "إنستجرام"، فبعد ساعة من توقيع النجم العالمي كريستيانو رونالدو عقد انضمامه إلى صفوف العالمي، زاد عدد متابعي حساب الفريق أكثر من مليون ونصف المليون متابع.
الأثر اللافت الذي أحدثته الصفقة، أشار إليه تقرير حديث أصدرته TrendX عن الرعاية الرياضية، وكشف عن أثر وجود رونالدو -الذي يأتي حسب التقرير على رأس قائمة الرياضيين الأكثر طلباً من العلامات التجارية لتوقيع عقود الرعاية- ضمن صفوف النصر، وما أحدثه من زيادة في الإيرادات بالنسبة للنادي، وتأثير وجوده على زيادة القيمة السوقية للدوري السعودي بشكل عام.
التقرير الذي حمل عنوان "الرعاية الرياضية والعلامات التجارية" تضمّن أرقاماً وإحصاءات مهمة عن الرعاية الرياضية، مشيراً إلى أن حجم سوق الرعاية الرياضية حول العالم بلغ 57 مليار دولار عام 2020، أما في العام التالي فقد بلغ 64.8 مليار دولار، ليقفز عام 2022 إلى 66.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرعاية الرياضية عالمياً عام 2027 إلى 90 مليار دولار، بينما سيبلغ 112.2 مليار دولار في عام 2030، حسب ما جاء بتقرير TrendX.
واستعرض التقرير بشكل مفصّل عدة محاور، منها: أعلى القطاعات إنفاقاً في مجال الرعاية الرياضية 2022م، والعلامات التجارية الرائدة في الرعاية الرياضة 2022، والرياضيون الأكثر طلباً لعام 2022، وأعلى حقوق رعاية قمصان أندية حول العالم، والرياضات التي تسيطر على سوق الرعاية العالمي 2022م، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الأعلى أرباحاً للمعلنين 2022م.
وعرج التقرير على ذكر تاريخ ومزايا الرعاية الرياضية وأبرز محطاتها منذ عام 330 قبل الميلاد حين رعت النخبة الرومانية الغنية ألعاب المصارعة وغيرها من الأحداث الرياضية وقتها، وصولاً إلى أواخر القرن التاسع عشر، حين دعمت شركة تصنيع الأفلام Kodak الألعاب الأولمبية لمدة 112 عاماً، من عام 1896 حتى عام 2008، مروراً بعصر التلفزيون ووصولاً إلى عصر المنصات الاجتماعية.
كما تضمن التقرير أنواع الرعاية الرياضية من رعاية الأحداث والفعاليات إلى رعاية الفرق ورعاية الرياضيين ورعاية المعدات الرياضية، وأشهر صفقات الرعاية، كما قدّم قراءة مفصّلة وبالأرقام عن حال الرعاية الرياضية في المملكة.
وعلى رأس قائمة القطاعات الأكثر إنفاقاً في مجال الرعاية الرياضية لعام 2022م، جاء قطاع الملابس والسلع الرياضية بإنفاق قدره 1.08 مليار دولار، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع المشروبات بـ 610.3 مليون دولار، ثم قطاع البنوك والمال بـ 542 مليون دولار، يليه قطاع السفر بـ 464.7 مليون دولار، ثم قطاع السيارات بـ 388.5 مليون دولار، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية بـ 254.6 مليون دولار.
527.8 مليون دولار هو ما أنفقته شركة Nike التي تُعد أكبر علامة تجارية للملابس في العالم وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، على الرعاية الرياضية في عام 2022م، يليها شركة adidas التي أنفقت 331 مليون دولار، ثم شركة طيران الإمارات بـ 290.25 مليون دولار، ثم شركة RedBull التي أنفقت 198.8 مليون دولار، ثم شركة Puma بـ 157.7 مليون دولار، كما يبيّن التقرير.
أما بالنسبة للاعبي كرة القدم الأكثر طلباً من العلامات التجارية لتوقيع عقود الرعاية لعام 2022م، فقد حلّ نجم فريق النصر كريستيانو رونالدو على رأس القائمة بـ 136 مليون دولار، يليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 130 مليون دولار، ثم النجم الفرنسي كيليان إمبابي بـ 120 مليون دولار.
أما في كرة السلة، فقد جاء ليبرون جيمس على رأس القائمة بـ 120 مليون دولار، يليه ستيفن كاري بـ 100 مليون دولار، وفي التنس جاءت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز على رأس القائمة بـ 41 مليون دولار، تلتها نايومي أوساكا بـ 49 مليون دولار.
عرج التقرير على ذكر واقع الرعاية الرياضية في المملكة، موضحاً أن عائدات الأندية السعودية من عقود الرعاية الرياضية في عام 2022م، بلغت 455 مليون ريال، فيما بلغ عدد الرعاة والشركاء 106 رعاة.
وتصدّر نادي الهلال الأندية السعودية الحاصلة على عقود الرعاية الرياضية بـ 208.6 مليون ريال، ما يمثل نسبة 45.8% من إجمالي عقود الرعاية الرياضية التي حصلت عليها أندية المملكة.
أما نادي النصر، فقد حصل على عقود رعاية بلغت قيمتها 97.8 مليون ريال، بنسبة 21.5% من إجمالي عقود الرعاية الرياضية التي حصلت عليها أندية المملكة.
وحل نادي الاتحاد في المرتبة الثالثة، إذ حصل على عقود رعاية بلغت قيمتها 86.7 مليون ريال، بنسبة 19.1% من إجمالي عقود الرعاية الرياضية التي حصلت عليها أندية المملكة، فيما حصل نادي الشباب على عقود رعاية بلغت قيمتها 24.6 مليون ريال، بنسبة 5.4% من إجمالي عقود الرعاية الرياضية التي حصلت عليها أندية المملكة.
أشار التقرير إلى أهداف رؤية المملكة 2030م التي تستهدف استضافة بطولة كأس العالم 2030م، والوصول إلى مليون رياضي سعودي ممارس بحلول العام نفسه.
ولفت التقرير إلى زيادة نسبة المشاهدات والمتابعات لبطولة الدوري هذا الموسم، خاصة بعد الصفقات التي عقدتها الأندية المختلفة مع لاعبين عالميين، إذ إن 37 قناة في أكثر من 125 دولة لديها حقوق بث الدوري السعودي، وهو ما يعني وضع المملكة على الخريطة الرياضية العالمية، وتمكين الوصول لكثير من اللاعبين الكبار عالمياً.