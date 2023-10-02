الهلال يتصدّر و"رونالدو" له فعل السحر.. قراءة رقمية لـ TrendX عن "سوق الرعاية الرياضية بالمملكة"

527.8 مليون دولار هو ما أنفقته شركة Nike التي تُعد أكبر علامة تجارية للملابس في العالم وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، على الرعاية الرياضية في عام 2022م، يليها شركة adidas التي أنفقت 331 مليون دولار، ثم شركة طيران الإمارات بـ 290.25 مليون دولار، ثم شركة RedBull التي أنفقت 198.8 مليون دولار، ثم شركة Puma بـ 157.7 مليون دولار، كما يبيّن التقرير.