ليفربول يمطر شباك بورنموث بتسعة أهداف.. والسيتي يقلب تأخره لانتصار مثير

اكتسح ليفربول الإنجليزي ضيفه بورنموث بتسعة أهداف دون رد اليوم السبت في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "أنفيلد"K محققاً فوزه الأول في البرميميرليغ، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة .
تناوب على تسجيل أهداف ليفربول كل من الكولومبي لويس دياز ثنائية 3-85، هارفي إليوت 6، ترنت ألكساندر-أرنولد 28، البرازيلي فيرمينو ثنائية أيضاً 31، 62، وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك 45، ولاعب الفريق الضيف كريس ميفام بالخطأ في مرمى فريقه 46، واختتم السيرك فابيو كارفالهو 80.
وهذا الفوز هو الأول لليفربول في الموسم الحالي بعد تعادله مع فولهام بنتيجة 2-2 في أولى جولات "البريميرليغ"، ثم تعادل على أرضه مع كريستال بالاس 1-1، ثم تعرض للخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-2 في الجولة الماضية.
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن مؤقتًا، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز الـ15.
وقلب مانشستر سيتي تأخره 2-0 أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز مثير 4-2 اليوم السبت، في أمسية تألق فيها المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.
وبدا أن فريق المدرب الفرنسي باتريك فييرا في طريقه لتشكيل عقدة لأصحاب الديار عندما تقدم عليه بهدف لجون ستونز لاعب سيتي بالخطأ في مرمى فريقه 4، ثم تعقدت الأمور بهدف ثانٍ جاء بتوقيع يواكيم أندرسن 21.
لكن البرتغالي برناردو سيلفا سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 53، ثم أحرز النرويجي إيرلنغ هالاند بعدها ثلاثة أهداف متتالية هاتريك 62، 70، 81.
وأصبح في رصيد مانشستر سيتي 10 نقاط في صدارة الترتيب فيما توقف رصيد بالاس عند 4 نقاط.