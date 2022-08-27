ليفربول يمطر شباك بورنموث بتسعة أهداف.. والسيتي يقلب تأخره لانتصار مثير

تناوب على تسجيل أهداف ليفربول كل من الكولومبي لويس دياز ثنائية 3-85، هارفي إليوت 6، ترنت ألكساندر-أرنولد 28، البرازيلي فيرمينو ثنائية أيضاً 31، 62، وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك 45، ولاعب الفريق الضيف كريس ميفام بالخطأ في مرمى فريقه 46، واختتم السيرك فابيو كارفالهو 80.