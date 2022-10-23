في آخر جولاتها العالمية.. سلسلة بطولات أرامكو للجولف للفرق تعود إلى جدة

محطة جدة

وشهدت سلسلة بطولات أرامكو للفرق هذا الموسم 2022 جولة في عدد من المدن حول العالم، بدءاً من العاصمة التايلندية بانكوك، مروراً بلندن، وصولاً إلى سوتوغراندي الإسبانية، لتُقام جولتها الماضية في نيويورك، قبل أن تعود وكما هو الحال في نسخها السابقة، لتختتم إثارة منافساتها في جدة.