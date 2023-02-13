تحضيرًا لكأس آسيا ..الأخضر الشاب يدشن معسكر الرياض

واستدعى المدير الفني صالح المحمدي 26 لاعبًا للمعسكر، هم: (أسامة المرمش، وبلال الدواء، وتركي بالجوش، وعمار العمار، ومحمد الدوسري، وحسن ربيع، ومحمد برناوي، ومحمد سليمان، وخالد العسيري، ومبارك الراجح، وسالم النجدي، ووليد صابر، وأحمد الجليدان، وفيصل الصبياني، وصهيب الزيد، وأحمد العميسي، وعبدالله الزيد، ومروان الصحفي، ومصعب الجوير، ومحمد المري، وعبدالعزيز العليوة، وياسين الزبيدي، ويزيد جوشان، وعمار الخيبري، وعبدالله رديف، ومشاري النمر).