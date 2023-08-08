الأخضر 16 يكسب أوزبكستان وديًا في طشقند

وتضم قائمة المنتخب السعودي تحت 16 عامًا للمشاركة في البطولة 23 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، مشعل الداود، أحمد مسلم، أحمد عين، حسين الحكيم، يزيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، رعد الشمراني، أحمد حمزة، عبدالله هزازي، تركي القحطاني، مختار برناوي، عبدالرحمن سفياني، بدر الحربي، سالم صالح، مؤيد سالم، رائد القثامي، عمر هبة، عبدالرحمن خصوي، فواز اليامي، أحمد عشي.