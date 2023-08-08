الأخضر 16 يكسب أوزبكستان وديًا في طشقند

تغلب المنتخب السعودي لسن 16 عامًا على مضيّفه منتخب أوزبكستان، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء ضمن المعسكر الإعدادي في طشقند، والمقام تحضيرًا للمشاركة في بطولة ميرابرور عثمانوف الودية في أوزبكستان.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب بدر الحربي في الدقيقة 75 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الفرنسي ستيفان سالينت المباراة بقائمة مكونة من: محمد العتيبي في حراسة المرمى، يزيد الدوسري، مشعل الداود، أحمد مسلم، مؤيد سالم، عبدالرحمن سفياني، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، عبدالله هزازي، مختار برناوي، سالم صالح.
ويفتتح المنتخب الوطني السعودي يوم الجمعة المقبل مبارياته ضمن بطولة ميرابرور عثمانوف الودية بمواجهة منتخب الجبل الأسود، في حين سيحلّ ضيفًا على منتخب أوزبكستان يوم الأحد، ويختتم "الأخضر" مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب الإمارات يوم الثلاثاء.
وتضم قائمة المنتخب السعودي تحت 16 عامًا للمشاركة في البطولة 23 لاعبًا للمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، مشعل الداود، أحمد مسلم، أحمد عين، حسين الحكيم، يزيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، رعد الشمراني، أحمد حمزة، عبدالله هزازي، تركي القحطاني، مختار برناوي، عبدالرحمن سفياني، بدر الحربي، سالم صالح، مؤيد سالم، رائد القثامي، عمر هبة، عبدالرحمن خصوي، فواز اليامي، أحمد عشي.