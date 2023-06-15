الكشف عن روزنامة الدوري الإنكليزي الممتاز لموسم 2023-2024

في اليوم التالي سيلعب أرسنال ضد نوتنجهام فورست، بورنموث ضد وستهام يونايتد، برايتون ضد لوتون، إيفرتون ضد فولهام، شيفيلد يونايتد ضد كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا.