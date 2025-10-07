رينارد: الجميع يدرك أهمية وجود المنتخب السعودي في كأس العالم.. ونسير في الطريق الصحيح

أوصى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، لاعبي "الأخضر" وجماهيره بضرورة التحلي بالإصرار والعزيمة قبل مواجهة إندونيسيا، من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخ المنتخب.
وتترقب جماهير الكرة السعودية غدًا (الأربعاء) مواجهة قوية تجمع المنتخبين السعودي والإندونيسي، في افتتاح الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، على ملعب "الإنماء" في جدة.
وقال رينارد في تصريحات إعلامية قبل المباراة: "اليوم قاعة الصحفيين ممتلئة، ونريد غدًا أيضًا ملعبًا ممتلئًا، ونحن على أتم الاستعداد للمواجهة".
وأضاف الفرنسي: "الجميع يعلم أهمية وجود المنتخب السعودي في كأس العالم، فقد تأهلنا من ملعبنا في 2018 وأيضًا في 2022، وسنسعى لتحقيق ذلك مجددًا من أجل الجماهير".
وعن الحلول الفنية للفريق، علّق قائلًا:"أنا هنا منذ عام، ولم ننجح في التأهل المباشر لأننا كنا بحاجة إلى التطور في عدة جوانب، لكننا الآن حققنا تقدمًا جيدًا في الأداء منذ كأس الخليج، ويجب أن نثبت ذلك في الملعب، لأن الحقيقة دائمًا تظهر فيه".
وأكد رينارد أن فريقه يسير فنيًا في الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن مواجهة الغد ستكون مختلفة، وأن الجميع يأمل في بلوغ كأس العالم، مضيفًا: "أنا واثق بأننا سنقدّم أكثر من 100٪ لتحقيق التأهل".
وعن التغييرات التي طرأت على الفريق منذ مواجهة جاكرتا الأخيرة، أوضح: "في يناير الماضي قمتُ بتغيير عدد كبير من اللاعبين، حيث تغيّر 50٪ من التشكيلة، والفريق تطوّر فنيًا، وستُظهر مباراة الغد ذلك".
واختتم حديثه برسالة للاعبين قائلًا:"سنتأهل سويًا إلى كأس العالم 2026".