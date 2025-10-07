رينارد: الجميع يدرك أهمية وجود المنتخب السعودي في كأس العالم.. ونسير في الطريق الصحيح

وعن الحلول الفنية للفريق، علّق قائلًا:"أنا هنا منذ عام، ولم ننجح في التأهل المباشر لأننا كنا بحاجة إلى التطور في عدة جوانب، لكننا الآن حققنا تقدمًا جيدًا في الأداء منذ كأس الخليج، ويجب أن نثبت ذلك في الملعب، لأن الحقيقة دائمًا تظهر فيه".