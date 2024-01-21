"مانشيني" يعلن تشكيلة الأخضر لمواجهة قيرغيزستان.. تعرف عليها

أعلن "مانشيني" مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة منتخب قيرغيزستان، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.
ويسعى منتخب السعودية لحصد الفوز الثاني على التوالي عندما يلتقي مع قيرغيزستان مساء اليوم الأحد، على ملعب أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا قطر 2023.
وجاءت تشكيلة الأخضر السعودي على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الكسار.
خط الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي.
خط الوسط: سعود عبدالحميد، محمد كنو، سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد البريك.
خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان.