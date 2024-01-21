"مانشيني" يعلن تشكيلة الأخضر لمواجهة قيرغيزستان.. تعرف عليها

ويسعى منتخب السعودية لحصد الفوز الثاني على التوالي عندما يلتقي مع قيرغيزستان مساء اليوم الأحد، على ملعب أحمد بن علي في الريان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في كأس آسيا قطر 2023.