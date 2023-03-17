غدًا ختام منافسات نخبة الشباب.. "مضر" يلتقي مع "الصفا" و"الخليج" يواجه "النور"

ويلتقي فريقا مضر والصفا عند الساعة 3:00 مساءً، وبعدها سيتواجه الخليج مع فريق النور عند الساعة 5:00 مساءً، في مواجهة مهمة للفريقين سيتحدد على إثرها صاحب لقب النسخة الخامسة، حيث إن فوز الخليج أو تعادله أو حتى خسارته بفارق هدفين أو أقل سيمنحه اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وفي حال فوز النور بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر فسيكون اللقب من نصيبه للمرة الخامسة تاريخيًا.